Internazionali d'Italia, impresa Fognini che vola agli ottavi. Vince anche Nadal. Furia Pliskova sull'arbitro

L'azzurro Fabio Fognini conquista l'accesso agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia 2018, eliminando l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e sesta testa di serie, in tre set con il punteggio di 6-4, 1-6, 6-3. L'austriaco, in un eccesso di rabbia dopo aver perso il servizio nel game decisivo ha spaccato una racchetta. Fognini, numero 21 Atp, affronterà ora il tedesco Peter Gojowczyk, che ha eliminato l'azzurro Lorenzo Sonego.

"Penso di aver giocato una partita di livello, ho passato i primi game del secondo set aspettando lui e ho sbagliato qualcosina in più. Sul 5-0 dovevo ormai pensare al terzo e infatti ho iniziato carico, credo di aver meritato".

Questa l'analisi di Fabio Fognini. "Per come arrivavo a questo torneo non avevo nessuna pretesa ma ci tenevo a giocare davanti al mio pubblico. Finalmente connettiamo. Nell'anno in cui arrivai da top-15 (2014, ndr) dopo la vittoria su Murray in Davis, avevo più aspettative e giocai una partita orribile contro Rosol: non dimenticherò mai di essere uscito tra i fischi". Qualche apprensione poi per il problema alla caviglia: "Sulla terra è tornato mentre era sparito all'improvviso ad Indian Wells e Miami. C'è qualcosa che non va quando scivolo, dopo Parigi mi prenderò sicuramente una pausa".

Rafa Nadal si qualifica agevolmente agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie del torneo, ha superato il bosniaco Damir Dzumhur, numero 31 del ranking Atp, col punteggio di 6-1 6-0 in un'ora di gioco.

C'è anche il tempo per un fuoriprogamma della giornata. Finisce la partita, stretta di mano all'avversaria che l'ha appena battuta, poi scarica la sua rabbia con diverse racchettate alla postazione del giudice di sedia. Accade agli Internazionali Bnl d'Italia di tennis a Roma, protagonista la tennista ceca Karolina Pliskova, numero 5 nel ranking Wta, che contestava nella partita di secondo turno del torneo romano contro Maria Sakkari, una palla chiamata out e confermata dallo stesso arbitro sul 5-5 40 pari del terzo set.