Ancelotti,pronta statuina presepe Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - In attesa dell'annuncio ufficiale a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi nota in tutto il mondo, è già in lavorazione la statuina di quello che dovrebbe essere il nuovo tecnico azzurro, Carlo Ancelotti. A realizzare per primo il pastore di colui che si spera porterà gli azzurri allo scudetto il maestro di arte presepiale Marco Ferrigno. "Siamo grati a mister Sarri per tutto quello che ha fatto in questi anni ma ora vogliamo arrivare più in alto e speriamo che con Ancelotti si realizzi il sogno di tutti i tifosi partenopei", ha detto Ferrigno.