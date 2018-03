Quattro milioni e mezzo per non giocare mai: la triste fine del talento Ben Arfa

Prima la Lazio, poi Milan e Inter ed infine la Juve. Nel 2016 c'era la fila per portare in Italia Hatem Ben Arfa. E anche dalla Premier League e dalla Bundesliga le offerte non mancavano. Una stagione incredibile con il Nizza e le 18 reti in 34 partite avevano trasformato il talento francese di origini tunisine nel classico "uomo mercato". Alla fine Ben Arfa scelse il Paris Saint-Germain ottenendo dal presidente Nasser Al-Khelaïfi un contratto biennale (fino al 30 giugno del 2018) da 4,5 milioni di euro a stagione. Un sogno di gloria divenuto ben presto un incubo per l' ex enfant terrible del calcio transalpino. Il 5 aprile Ben Arfa raggiungerà un triste record personale: un anno esatto senza vedere campo.

"Ho la sensazione di non esistere più"

ll trequartista, dal suo arrivo a Parigi, si ritiene discriminato. "Ho la sensazione di non esistere più - ha detto Ben Arfa alla fine di gennaio -. Prendo questa situazione come un apprendistato in una compagnia teatrale dove tutto termina in un giorno". Il suo avvocato, Jean Jacques Bertrand, ha presentato denuncia per mobbing, ma il calciatore è stato relegato nella formazione riserve e non viene più fatto allenare in prima squadra. Il tecnico del club parigino, Unai Emery, ha sempre dichiarato di considerare il trentenne centrocampista offensivo una riserva. "Ben Arfa era stato avvertito prima dell'inizio della stagione", il giudizio del tecnico spagnolo.

Tanto talento e un caratteraccio

Sono saltate le trattative per il passaggio al Leicester City e al Brighton a gennaio. E la situazione non è migliorata neanche dopo il grave infortunio che ha posto fine alla stagione di Neymar. Gioca Mbappè e Ben Arfa si deve rassegnare a essere il "fuori rosa più costoso del mondo". Ma come si possono congelare 4,5 milioni di euro? Gli emiri non hanno problemi finanziari (come dimostra l'affare del secolo siglato per portare Neymar a Parigi) e non perdonano a Ben Arfa il suo caratteraccio. I suoi detrattori ricordano che ha creato problemi all'Olympique Lione, poi a Marsiglia e anche al Newcastle United in Premier League. Ben Arfa non impara e rilancia esaltando il suo ego ("Vincerò il Mondiale o un Pallone d'Oro"). Il ragazzo che "ha lo stesso talento di Messi", secondo una definizione di Benzemà, conquista ance le cronache rosa. Si fidanza con l'ex Miss Universo e Miss France, Iris Mittenaere, poi tutto va in frantumi a gennaio. Una ragione in più per lasciare definitivamente Parigi.