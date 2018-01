Benevento in ritiro per tutta la settimana

Le due vittorie consecutive hanno dato grande slancio al Benevento che ora vede la quota salvezza molto più vicina rispetto a tre settimane fa.

Il club del presidente Vigorito, molto attivo nel frattempo sul mercato, ha deciso di rimanere concentrato durante la sosta ed isolarsi per qualche giorno.

Dalla giornata odierna, infatti, il Benevento è partito alla volta del Salento per il ritiro in vista della ripresa dal campionato, in programma domenica 21 gennaio contro il Bologna al Dall'Ara. Proprio per preparare al meglio la gara contro la squadra di Donadoni, De Zerbi e soci sono andati in Puglia, a Lecce, dove resteranno fino a venerdì prossimo.