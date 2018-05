Vecchi rancori e nuovi insulti: lo scontro tra Cassano e Stramaccioni

"E' la persona peggiore incontrata nel mondo del calcio". "No, lui è un falso". A distanza di anni si consuma un inedito scontro a distanza tra Antonio Cassano e Andrea Stramaccioni. Alla base del nuovo diverbio il difficile rapporto allenatore-giocatore vissuto ai tempi dell'Inter nella stagione 2012-2013. "FantAntonio" contro "Strama" si affrontarono duramente dopo un allenamento arrivando al contatto fisico con il centrocampista serbo Dejan Stankovic e il team manager Ivan Cordoba nell'ingrato ruolo di "pacificatori". Cassano non fu convocato per la partita successiva (a Catania). La società nerazzurra si schierò compatta a favore del tecnico e il rapporto tra i due si chiuse definitivamente.

Cassano: "Non è stata onesto"

La notizia del "contatto" tra il barese e l'allenatore trapelò e alla fine della stagione Stramaccioni fu esonerato e sostituito da Walter Mazzarri.. "Non è stata una persona onesta, leale - ha detto Cassano a Sky -. Ti diceva una cosa davanti e tante altre dietro. Raramente sono arrivato alle mani con qualcuno ma con lui fu giusto alzare le mani. Era una persona che non mi piaceva e continua a non piacermi, e non mi piacerà mai. Perché se una persona nasce quadrata non può morire tonda".

Stramaccioni: "Non valeva nulla come persona"

"Non è giusto che la verità venga stravolta", ha replicato l'allenatore dalle pagine de La Gazzetta dello Sport. "A quella lite assistettero diverse persone - ha ricordato Stramaccioni -. Venni a sapere che Cassano teneva dei comizi con alcuni giocatori e membri dello staff, convinto che io lo avrei mandato via a fine stagione. Spingeva per l'avvento di Mazzarri, che poi fu quello che lo scaricò. Il giorno dopo che seppi tutto, fermai Cassano al termine dell'allenamento; lui negò tutto da falso qual è, gli risposi che non valeva nulla come persona dal momento che io lo avevo voluto all'Inter. Poi la cosa degenerò".