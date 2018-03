Dall'Hellas Verona all'espulsione per terrorismo: la storia di Mame Fily

Era arrivato in Italia dalla Francia passando per Ventimiglia quando aveva solo tredici anni, tanti sogni e la passione per il calcio. Dal Senegal al Veneto e nel 2013 la grande occasione: il contratto con l' Hellas Verona. Mame Fily Sall è stato per due anni una promessa nel settore giovanile gialloblù. Giocava al fianco di Godfred Donsah, oggi al Bologna in serie A, e sorrideva felice dopo un rigore decisivo contro la Juve nel torneo di Viareggio 2014. Tanta ambizione e uno stipendio da ventiduemila euro all'anno. Ma poi, come spesso accade nel calcio, il brusco risveglio e l'esclusione dal dorato mondo del pallone. Una breve parentesi con i dilettanti del Vado in Serie D e poi l'addio.

Dal calcio al radicalismo islamico

Conclusa la breve carriera sportiva, Mame Fily Sall aveva iniziato ad abbracciare il radicalismo islamico. Il giovane senegalese, che oggi ha 21 anni, è stato espulso dall'Italia. E' stato utilizzato il "protocollo anti-terrorismo", deciso dal Questore. La polizia di Stato ha accompagnato il giovane alla frontiera aerea di Milano Malpensa, dove è stato imbarcato su un volo diretto al Paese di origine.

Cercò di comprare armi da fuoco e sostanze chimiche

Mame Fily Sall, hanno spiegato oggi gli investigatori che l'hanno monitorato per settimane, aveva manifestato in più occasioni un forte interesse per cercare di reperire armi da fuoco e sostanze chimiche (nel 2017 tentò di acquistare mercurio attraverso internet), e in un'occasione era stato trovato in possesso di un'arma. Tra i precedenti, anche un episodio di minaccia in una gioielleria di Schio dove aveva esibito platealmente un coltello con una lama di 30 centimetri. In quell'occasione era stato denunciato dai carabinieri. Sall non potrà più rientrare in Italia per almeno cinque anni.