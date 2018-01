Il Cagliari si scusa con Matuidi

Dopo ore di polemiche furibonde legate all’arbitraggio di Calvarese, si svelenisce il clima che ha accompagnato la partita tra Cagliari e Juventus.

A permetterlo è stato il messaggio di solidarietà che la società rossoblù ha rivolto a Blaise Matuidi, che nella serata di domenica aveva denunciato su Facebook i cori razzisti subuti dai tifosi del sardi.

“Le persone deboli cercano di intimidire con l'odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi” aveva scritto il centrocampista francese, cui il Cagliari si è rivolto in francese attraverso un tweet sul proprio profilo ufficiale.

“Sei un grande giocatore. Esempio per i giovani. Ci scusiamo se sei stato insultato alla Sardegna Arena per il colore della tua pelle. Il razzismo non ha niente a che fare con il popolo sardo. Solo l'ignoranza può spiegare certi comportamenti. Rispetto".