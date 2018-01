Il Perugia blinda Falco

Il campionato di Serie B è fermo fino al 20 gennaio e alla ripresa già molto sarà successo sul mercato. Tra la lotta alla promozione, quella ai playoff e alla salvezza, parecchie squadre sono pronte a intervenire e come sempre la parte del leone la faranno gli attaccanti.

La squadra più prolifica del girone d’andata è stata l’Empoli, che non sembra però accontentarsi in tema di punte. La società toscana ha fatto un tentativo con il Perugia per arrivare a Filippo Falco, terza potenziale bocca da fuoco di un reparto che può già contare su Caputo e Donnarumma.

L’esterno scuola Lecce, protagonista della promozione del Benevento nella scorsa stagione, è in prestito al Perugia dal Bologna: gli umbri hanno già respinto al mittente la richiesta dell’Empoli nonostante Falco fatichi a trovare spazio agli ordini di Breda.