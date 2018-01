Inzaghi è stizzito: ''Per qualcuno siamo ancora una sorpresa''

La Lazio ha battuto 3-0 l’Udinese nel recupero della dodicesima giornata di serie A e si è portata al terzo posto in classifica.

l termine del match Simone Inzaghi ha così commentato la prestazione dei suoi: “Era una partita importantissima, i giocatori sono entrati bene in campo, anche chi finora ha giocato di meno - le sue parole a Sky Sport -. Per me questo è motivo di orgoglio. I ragazzi sono stati bravissimi, ora dobbiamo continuare così perché abbiamo davanti un ciclo interminabile di partite. Penseremo una alla volta e sceglierò le opzioni migliori".

“Le da fastidio che qualcuno che vi consideri ancora una sorpresa? Per molti è così. Ora siamo qui, all'inizio nessuno ci metteva con le corazzate. Ora abbiamo l'obbligo di provarci fino alla fine e cercheremo di onorare tutte le competizioni fino alla fine".