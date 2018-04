Juve: Allegri, nulla da rimproverare

(ANSA) - TORINO, 4 APR - "Capisco la delusione. È giusta. Ma io faccio fatica a rimproverare una squadra che ci ha provato, contro i migliori al mondo". Massimiliano Allegri riconosce la superiorità del Real, vincitore ieri 3-0 nell'andata dei quarti di Champions, ma invita a non essere troppo severi nel giudicare la prova della Juventus. "Nello sport e nella vita - sottolinea il tecnico bianconero nel tweet post-partita - c'è chi dimostra di essere più bravo: lo si applaude, e si continua a lavorare per diventare come lui. Ora rialziamoci in fretta!".