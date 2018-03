L'Atalanta'se ne va pezzo nostra storia'

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - "Atalanta in lutto. È scomparso Emiliano Mondonico. In momenti come questo si fa sempre tanta fatica a trovare le parole, forse perché non ce ne sono. Se n'è andato un pezzo importante di storia atalantina, ma mai potrà essere dimenticato". Lo scrive l'Atalanta sul proprio sito, esprimendo il cordoglio per la morte di Emiliano Mondonico. Mondonico ha indossato la maglia nerazzurra prima da giocatore e quindi da allenatore, portando i bergamaschi ad una storica semifinale di Coppa delle Coppe. "Il Presidente Antonio Percassi - si legge - e tutta la famiglia Atalanta con grande commozione sono vicini alla moglie Carla, alle figlie Francesca e Clara, ai familiari tutti, e partecipano al loro profondo dolore. Ciao mister, ciao Mondo".