Lazio, Milinkovic-Savic vuole restare

Una buona notizia per la Lazio. Al media serbo Novosti, il centrocampista biancoceleste ha fatto chiarezza sul proprio futuro: "Con il club abbiamo un obiettivo chiaro: andare in Champions. Ci sono 4 posti, è una grande sfida. Non penso di lasciare la Lazio, sto molto bene a Roma".

Insomma, per il momento, Milinkovic-Savic ha in mente solo la Lazio. La super offerta del PSG non pare interessare al serbo, concentrato solo sulla stagione in corso. Attenzione anche alla Juventus, da sempre accostato al 22enne serbo.