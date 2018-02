Lazio, Tare: 'Accettare le critiche e ripartire'

Momento negativo per la Lazio di Inzaghi. La sconfitta con il Napoli ha confermato come la squadra non stia attraversando un gran momento di forma: "E' nei momenti di difficoltà che si misura il vero carattere di un gruppo. Se la squadra reagirà con lo spirito giusto, vorrà dire che è cresciuta e matura, che ha acquisito la mentalità su cui stiamo lavorando da tanto tempo. Dobbiamo accettare le critiche e ripartire. Importante che tutto l'ambiente sia unito e compatto, che la squadra senta il pubblico ancora più vicino", le parole di Tare riportate da La Repubblica.

Intanto si attendono novità sul fronte rinnovo de Vrij. Inzaghi, nel frattempo, dovrebbe tornare, presto, a poter contare anche su Felipe Anderson, non convocato per la sfida contro il Napoli per i noti fatti post Genoa.