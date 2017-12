Lo Spezia, che ha fatto capolino nella zona playoff della serie B, è alla ricerca di un innesto per il reparto di centrocampo. Nel mirino, in modo particolare, c’è Davide Biondini, che trova poco spazio al Sassuolo e che a 35 anni da compiere a gennaio non sembra destinato ad aumentare il proprio minutaggio con i neroverdi.

Per il grintoso romagnolo si tratterebbe di un ritorno in Liguria: è arrivato in Emilia nel 2014 dopo avere militato nel Genoa.