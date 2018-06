Mostra 120 anni Figc farà tappa a Matera

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il 19 giugno, per la sesta tappa di avvicinamento al 19 gennaio 2019, data della cerimonia inaugurale di Matera Capitale europea della cultura 2019 e nell'ambito dell'iniziativa 'Sport stories: gol, canestri e schiacciate per Matera 2019', la Fondazione Matera Basilicata 2019, il Polo museale della Basilicata e la Federcalcio, inaugurano la mostra itinerante del Museo del calcio di Coverciano dedicata ai 120 anni della Figc. Il percorso espositivo, organizzato in collaborazione con la Fondazione museo del calcio di Coverciano, raccoglie i trofei più rappresentativi vinti dalla Nazionale e alcuni cimeli. Alla presentazione, che si svolgerà alle 18,30, nel Museo archeologico nazionale 'Ridola' (taglio del nastro alle 19), porteranno il saluto della Figc il vicecommissario Alessandro Costacurta; il dg Michele Uva; il membro d'onore, Antonio Matarrese; il ct della Nazionale, Roberto Mancini; il ct della Nazionale femminile, Milena Bertolini e Franco Selvaggi, campione del mondo in azzurro nel 1982.