Nadal 'N.1? Vincere Roma più importante'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - "Se domani vincerò tornerò numero uno al mondo? Per tante motivazioni, per me è più importante vincere a Roma che non diventare numero uno. Per le mie reali sensazioni, per me è molto importante tornare a vincere qui". Lo dice Rafa Nadal, alla conferenza stampa successiva alla sua vittoria contro Novak Djokovic che gli ha aperto le porte per la finale degli Internazionali Bnl d'Italia in programma domani. Un trofeo che Nadal ha già vinto 7 volte ma che non riesce a far suo da ormai quattro stagioni. "È importante per me fare bene qui a Roma per avere ancora più fiducia - ha specificato poi Nadal - Penso che sarò pronto per Roland Garros. Djokovic? Torna da un lungo infortunio ed è sempre difficile, ma credo che potrà tornare al massimo, settimana dopo settimana, e ritrovare i suoi livelli di sempre".