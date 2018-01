Oliveira: 'Il mercato del Milan? Tanti doppioni'

Alla ripresa del campionato il Cagliari ospiterà il Milan. Per la squadra di Lopez, che aveva cominciato il campionato con due partite esterne consecutive per poter concludere i lavori alla Sardegna Arena, sarà il secondo appuntamento interno di fila contro una big, dopo l’onorevole sconfitta contro la Juventus.

Della gara contro la squadra di Gattuso ha parlato a Radio Rossoera l’ex attaccante del Cagliari Luis Ayrton ‘Lulù’ Oliveira: “Il Cagliari può mettere in difficoltà il Milan, lo abbiamo visto anche contro la Juve. Il Milan non deve pensare di venire a fare una passeggiata, perché la Sardegna Arena è una bolgia e non è facile giocarci. Però Gattuso mi piace, è grintoso, gli serve tempo perché è subentrato in una situazione complicata, ma farà bene”.

Certo, il Milan di oggi è molto diverso rispetto a quello che Oliveira ha affrontato ai tempi cagliaritani. Il belga, che ora fa l’allenatore, affronta la questione dal punto di vista tecnico: Era difficilissimo giocare contro quel Milan, aveva grandissimi campioni. Trapattoni diceva ‘Dall’inizio abbiamo già perso, se mettiamo qualcosa in più sicuramente possiamo fare una bella figura’, questo faceva capire la situazione. Oggi è diverso, ci sono grandi giocatori, ma dal mio punto di vista alcuni sono doppioni, sono stati presi tanti giovani che ancora devono dimostrare compattezza, perché a volte sembrano squadra, altre no”.