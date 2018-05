Parma, Uva 'sua vicenda è favola calcio'

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAG - "Quella del Parma è un favola del calcio, è il bello del calcio italiano. Penso che quest'anno abbiamo vissuto delle partite, come Roma-Barcellona, il recupero della Juventus contro il Real Madrid, penso al vantaggio della Lazio in Europa League, poi recuperata, che confermano che il calcio sia meraviglioso perché nulla si può sapere prima dei 90 minuti e prima del fischio finale". Così il dg della Figc ed ex dirigente del Parma Michele Uva ha risposto durante KickOff ai cronisti che gli chiedevano della promozione della squadra emiliana. "E'indubbio che ieri sia stato un bellissimo spot per il calcio - ha aggiunto -, mi dispiace per il Frosinone e per il presidente Stirpe, e gli auguro naturalmente di giocarsi al meglio i play-off, perché il Foggia ha dimostrato che comunque le partite si giocano, si giocano regolarmente, e quindi il calcio può dare emozioni e delusioni. Vedere i bambini piangere a Frosinone probabilmente mi ha compensato il sorriso per la promozione del Parma".