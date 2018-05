Spalletti,meritiamo Champions come Lazio

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - "Chi dice che la Lazio merita la qualificazione in Champions League più di noi non ha visto le partite". Lo ha detto Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Lazio-Inter, sfida decisiva per il quarto posto. "Ho sentito dire che meritano di più perché hanno tre punti di vantaggio, ma c'è l'ultima giornata da giocare - ha proseguito -. Se vinceremo, avremo meritato la Champions più di loro. Ce la giocheremo senza alcuna difficoltà".