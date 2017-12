Foggia, insidia svizzera per Ganz

La breve e infelice avventura di Simoneandrea Ganz al Palermo sta per concludersi. L’attaccante scuola Milan, approdato in Abruzzo in estate a titolo definitivo dalla Juventus al termine di un testa a testa con il Palermo, non ha mai fatto breccia nelle gerarchie di Zdenek Zeman ed è pronto a cambiare nuovamente aria.

Secondo quanto riporta Sky Sport 24, per Ganz junior sembra profilarsi un testa a testa tra il Foggia, atteso protagonista del mercato di gennaio per inseguire la salvezza, e il Lugano, curiosamente l’ex squadra di Zeman nella scorsa stagione.