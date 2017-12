Inter e Fiorentina interessate a Yanga-Mbiwa

Al Lione dal 2015, Yanga-Mbiwa potrebbe far ritorno nel massimo campionato italiano dove ha già giocato (stagione 2014/15, con la casacca della Roma). Sulle sue tracce ci sarebbero Inter e Fiorentina, entrambe alla ricerca di un difensore centrale.

I nerazzurri, in corsa anche per de Vrij della Lazio, stanno cercando rinforzi per consegnare più alternative a Spalletti. Pioli, tecnico della Fiorentina, cerca qualche uomo di esperienza per migliorare la rosa a disposizione.