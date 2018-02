Rafinha: 'Inter, Messi mi ha detto quanto vali'

Rafinha si sposa all'Inter e garantisce: "Se sono qui lo devo anche a Lionel Messi".

"Leo mi ha spiegato che stavo per andare in un club storico, una big a livello mondiale - ha rivelato il brasiliano alla 'Gazzetta dello Sport' -. E anche Suarez ed altri mi hanno confermato la bontà di questo trasferimento".

Il brasiliano non ha ancora mai giocato dal primo minuto in nerazzurro, spiegando però che non è un problema: "Con Spalletti mi trovo molto bene, mi piacciono le persone schiette come lui. La sua idea di farmi entrare a partita in corso è stata intelligente, dovevo adattarmi al vostro calcio. Ora i problemi al ginocchio si stanno risolvendo, sto trovando la massima forma e il ritmo giusto".

E Rafinha ora vuole prendersi l'Inter per non mollarla più. "Quello che vorrei è restare a Milano - ha ammesso -. Non sono certo venuto qui per recuperare la forma e tornare a Barcellona. Ora voglio solo restare e vincere il derby, lo voglio anche più del ritorno in Champions League, che verrà da sé. La sfida contro il Milan è al livello di Real Madrid-Barcellona o River-Boca, ne parla tutto il mondo. Voglio l'Inter, ora il fatto che io sia riscattato dipende dal club".