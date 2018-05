Rabbia dei tifosi interisti e paura, Orsato: "I miei figli sono agitati"

La "promozione" ai Mondiali in Russia come assistente Var non ha fatto tornare il sorriso all'arbitro Daniele Orsato. A distanza di giorni sono ancora vive le polemiche per la direzione di gara di Inter-Juve, la partita che potrebbe aver deciso il campionato 2017-18 a favore dei bianconeri. Per comprendere i toni basta leggere le dichiarazioni post partita dell'amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello. "Sono successe cose inaccettabili e siamo arrabbiatissimi. Il club merita rispetto e lo meritano anche i nostri tifosi", ha detto il dirigente interista. Ma "rabbia" e "tifosi" sono una miscela pericolosa. Lo sa bene la moglie di Santon, Chloe Sanderson, che dopo la partita di San Siro e la prestazione insufficiente del marito ha visto la sua bacheca Instagram riempirsi di insulti, volgarità e minacce. "Ho paura a stare da sola a casa", ha detto Sanderson.

"I miei figli sono agitati"

Uno stato d'animo simile a quello della famiglia Orsato. Secondo quanto riporta il Corriere Veneto, i carabinieri sorvegliano l'abitazione dell'arbitro che si trova in un paese in provincia di Vicenza. Orsato non può parlare ma ha rilasciato una breve dichiarazione al giornalista del quotidiano veneto: "I miei figli sono agitati, non voglio si preoccupino. Io non parlo, chiami la Federazione". Ma il designatore Rizzoli preferisce tacere per non alimentare le polemiche. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, Orsato potrebbe restare a riposo per un turno. Quasi certamente il suo nome verrà cancellato dalla lista dei designati per gli big match stagionali Roma-Juventus (37esima giornata) e Lazio-Inter (38esima giornata).

Minacce a Roberto Orsato, ma non è il fratello dell'arbitro

Intanto ai carabinieri si è rivolto anche Roberto Orsato. In tanti sui social, soprattutto interisti e napoletani, si erano scagliati contro il "fratello dell'arbitro tifoso juventino". Roberto non è fratello ma solo un lontano parente (per parte di padre) del direttore di gara. Secondo quanto Il Giornale di Vicenza, Roberto Orsato è stato "bombardato via social e via telefono con pesanti minacce e intimidazioni". Per questo l'uomo si è rivolto ad un avvocato e ha denunciato il fatto ai carabinieri.