Ufficiale: Juve-Atalanta in campo mercoledì 14 marzo. I nuovi anticipi e posticipi

Ora è ufficiale: il recupero della partita di campionato Juventus-Atalanta si giocherà mercoledì 14 marzo con inizio alle ore 18. Lo ha ufficializzato la Lega calcio di serie A con un comunicato ma la decisione è stata presa dal commissario straordinario Giovanni Malagò. Domenica 25 febbraio la gara non era stata disputata a causa della neve. Il 14 marzo si giocherà anche la Champions League ma le squadre italiane non saranno impegnate. La Roma ospiterà lo Shakhtar Donetsk martedì 13 marzo per la gara di ritorno degli ottavi di finale. Il 7 marzo la Juve affronterà in il Tottenham.

Ecco tutti gli anticipi e i posticipi per l'11ª, 12ª, 13ª e 14ª giornata di ritorno

11ª Giornata di ritorno

Sabato 31 marzo 2018

ore 12.30 BOLOGNA – ROMA

ore 18.00 CAGLIARI – TORINO

ore 20.45 JUVENTUS – MILAN

12ª Giornata di ritorno

Venerdì 6 aprile 2018

ore 20.45 SPAL – ATALANTA

Sabato 7 aprile 2018

ore 15.00 BENEVENTO – JUVENTUS

ore 18.00 ROMA – FIORENTINA

ore 20.45 SAMPDORIA – GENOA

Domenica 8 aprile 2018

ore 12.30 TORINO – INTER

ore 18.00 UDINESE – LAZIO

ore 20.45 MILAN – SASSUOLO

13ª Giornata di ritorno

Sabato 14 aprile 2018

ore 15.00 CAGLIARI – UDINESE

ore 18.00 GENOA – CROTONE

ore 18.00 CHIEVOVERONA – TORINO

ore 20.45 ATALANTA – INTER

Domenica 15 aprile 2018

ore 12.30 FIORENTINA – SPAL

ore 18.00 LAZIO – ROMA

ore 20.45 MILAN – NAPOLI

14ª Giornata di ritorno

Martedì 17 aprile 2018

ore 20.45 INTER – CAGLIARI

Mercoledì 18 aprile 2018

ore 18.00 BENEVENTO – ATALANTA