Hamilton è solo, Vettel no: ecco perché la Ferrari può vincere tutto

La gara d'esordio della F1 in Australia ha dimostrato che la Ferrari c'è. Combattiva e fortunata, la Rossa di Maranello oggi è anche convinta di poter scardinare il dominio della Mercedes e soprattutto di Lewis Hamilton. Il primo gran premio si è chiuso con un Vettel sul podio più alto e Raikkonen al terzo posto, ma Hamilton ha conquistato un dignitoso secondo posto dopo aver perso la gara. L'inglese ha avvertito la Ferrari: "Il secondo posto è comunque un risultato positivo, abbiamo una grande macchina, siamo i campioni del mondo".

"E' fondamentale avere entrambe le vetture in alto"

Ma proclami di rito a parte, Hamilton è costretto ad ammettere di aver affrontato le Ferrari da solo (Valtteri Bottas è partito dalla 15esima posizione dopo lo sciagurato incidente delle qualifiche). "Si è dimostrato che se lo scorso anno era importante avere entrambe le vetture in alto, ora dopo Melbourne lo è ancora di più, specialmente con le Red Bull così avanti ed entrambi i piloti Ferrari tanto forti", ha dichiarato il campione del mondo in carica. Hamilton però non vuole e non può scaricare il compagno di scuderia. "Penso che lavoreremo insieme e Valtteri si impegnerà molto duramente per assicurarsi di stare tra i migliori. Sono certo che quest'anno lui si batterà per vincere".

"La Ferrari in Bahrain sarà più veloce"

L'Australia è già il passato, ora Hamilton e la Mercedes preparano la rivincita in Bahrain l'8 aprile 2018. "Con un paio di aggiustamenti, possiamo vincere la prossima gara", ha detto l'inglese che ha vinto il Gp del Bahrain per due volte (nel 2014 e nel 2015). Ma la pista del piccolo regno arabo è territorio Ferrari che ha conquistato 5 dei 13 gran premi disputati. Lo scorso anno quella in Bahrain fu la terza gara della stagione e Sebastian Vettel la vinse partendo terzo, preceduto dalle Mercedes di Hamilton e Bottas, che conquistarono comunque il podio. "Le Ferrari fanno sempre bene sui circuiti con il caldo e lunghi rettilinei. Anche se è una gara notturna, è molto difficile per le gomme", ha detto Lewis Hamilton.