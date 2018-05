Marquez tenta la fuga e Rossi sbotta: "Situazione critica. E siamo lenti a reagire"

Marc Marquez tenta già la fuga. Il campione del mondo in carica vince anche a Jerez de la Frontera e dopo quattro gare è di nuovo in testa alla classifica mondiale della MotoGp. Lo spagnolo della Honda approfitta della carambola provocata da Jorge Lorenzo che elimina lo stesso maiorchino ma anche Pedrosa e soprattutto Dovizioso. E così mentre "Dovi" perde la vetta della classifica e scivola al quinto posto. Marquez ora ha 70 punti, con 12 punti di vantaggio su Zarco e +20 su Vinales (Yamaha). Iannone è quarto con 47 punti davanti a Dovizioso a 24 lunghezze da Marquez.

"Non è abbastanza per lottare per il podio"

Fuori gioco le Ducati, anche in casa Yamaha non si può sorridere. Qualifiche "molto difficili" e poi il quinto posto di Valentino Rossi e il settimo di Maverick Viñales. "Il quinto posto, con il mio passo questo fine settimana, non è poi così male. Sono stato anche fortunato perché tre ragazzi di fronte a me si sono schiantati. Abbiamo dato il massimo e la gara è stata abbastanza buona, ma sfortunatamente questo è il nostro potenziale adesso". Rossi è sesto nella classifica generale a -30 da Marquez, ma sottolinea che al momento queste sono le potenzialità della sua Yamaha. "Sono stato più veloce rispetto allo scorso anno, ma non è abbastanza per lottare per il podio. Se vogliamo provare a lottare per il podio e la vittoria dobbiamo accelerare il nostro processo di sviluppo. Spero di poterlo fare presto".

"Siamo lenti a reagire"

"Il problema è che siamo contenti per questo quinto posto, ho fatto il massimo, rimanendo concentrato, ma se non c'era la tripla caduta era un ottavo posto e quindi la nostra situazione è critica - ha spiegato Rossi -. Da tanto tempo glielo dico, i nostri problemi sono abbastanza chiari, siamo lenti a reagire, continuerò a spingere e sperare perché se risolviamo qualche problemino possiamo essere più competitivi".