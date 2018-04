Pazienza finita, la Fim bacchetta Rossi e Marquez: "Devono calmarsi"

L'ordine perentorio è "basta polemiche". Rossi e Marquez potranno continuare ad alimentare la reciproca antipatia, ma non saranno più ammessi i toni utilizzati dopo il recente Gp d'Argentina e, prima ancora, nella stagione di MotoGp 2015. In attesa dell'incontro dei due campioni con Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna, (fissato per il 20 aprile in occasione del Comitato sicurezza e prima dell'inizio delle prove) ha preso la parola il presidente della Federazione Internazionale di Motociclismo, Vito Ippolito.

"Si devono calmare tutti e due"

Il dirigente sportivo venezuelano, al vertice della Fim dal 2006, non tollererà più dichiarazioni velenose o provocazioni sui social. "Non ci è piaciuto che Marquez abbia detto che continuerà a guidare come ha sempre fatto. Così come non ci è piaciuto quel post di Valentino nel quale ha scritto 'una gara difficile distrutta da un pilota pericoloso'", ha detto Ippolito. Poi l'avvertimento ai due centauri: "Non bisogna fomentare gli animi dei tifosi. Si devono calmare tutti e due".

In Argentina aveva difeso il campione del mondo

Proprio il presidente della Federazione mondiale, dopo il contatto in Argentina, aveva difeso il campione del mondo in carica (Marquez) e criticato Valentino Rossi. "Credo che abbia esagerato nelle dichiarazioni a caldo. Era chiaramente agitato, ma non credo che Marquez l'abbia fatto apposta. Ha sicuramente sbagliato, ma non c'era intenzionale di danneggiare l'avversario".

Colloqui separati per Rossi e Marquez

Ma l'obiettivo ora è sedare la rabbia e riportare un po' di pace nel motomondiale. Bill Cumbow, direttore della Racing at American Motorcyclist Association, incontrerà sia Marquez che Rossi ma separatamente. Poi passerà il testimone a Ezpeleta. Resta poi l'aspetto meramente sportivo con Marc Marquez chiamato a confermare la sua supremazia ad Austin. Perché sul circuito texano, dove le due ruote corrono dal 2013, in MotoGp ha vinto sempre lui. Cinque gare ed altrettanti successi per il campione del mondo in carica.