Show campioni GF motori a Rally d'Italia

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - I vincitori della 5^ edizione di Aci Rally Italia Talent targato Aci-Abarth hanno realizzato il loro sogno. Andrea Nori, 22 anni di Bassano del Grappa e Sofia Peruzzi, 22 anni di Montecchio Maggiore hanno vinto la Classe RC3 al Rally d'Italia Sardegna, l'unica gara italiana valida per il Campionato del Mondo Rally, gara premio con la Abarth 500 R3T ufficiale gommata Yokohama. I 2 campioni del Grande Fratello dei motori 2018 hanno fatto segnare ottimi tempi grazie anche al continuo supporto di 2 grandi Campioni rally del Bel Paese come Giandomenico Basso e Gigi Pirollo: entrambi hanno già fatto parte del Dream Team di Esaminatori che hanno valutato gli iscritti (tutti con l'abbigliamento ufficiale HRX). Strategica riguardo alla scoperta di nuovi campioni del rally la partnership con l'Automobile Club d'Italia nella persona del suo presidente Angelo Sticchi Damiani. Da fine aprile è attivo il form online d'iscrizione per l'edizione 2019 in homepage sul sito www.rallyitaliatalent.it.