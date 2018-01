Valentino Rossi e Morbidelli compagni nel 2019

Il 'Corriere Adriatico' ipotizza la creazione di una supersquadra in MotoGp nel 2019: a comporla sarebbero il pluricampione del mondo Valentino Rossi e il suo pupillo Franco Morbidelli. "Questione di feeling - vi si legge -. E di classe. Al quadrato. Tavullia e la Terra dei motori, nel 2019, potrebbero regalare un’accoppiata fenomeVale: la prima squadra in MotoGp interamente made in Tavullia, formata da Rossi e Morbidelli. Fantamoto? Forse. Ma i rumors crescono. E fanno sognare gli appassionati di moto".

"Nello sport, si sa, la progettazione spesso viene bruciata dall’incalzare dei fatti - aggiunge il quotidiano -. Ma è comunque necessaria. Franco Morbidelli, che quest’anno esordirà in MotoGp con il team Estrella Galicia Marc Vds, lo stesso con il quale si è laureato campione della Moto2, è chiamato a fare il giusto apprendistato. Rossi, che nel 2019 potrebbe sempre con la Yamaha creare un team tutto suo in MotoGp, stando ai bene informati avrebbe già riservato al suo fianco un posto per Franco Morbidelli, in un ideale passaggio di testimone (magari non istantaneo) tra il campionissimo di Tavullia e il campione di Babbucce (frazione della stessa Tavullia, ndr)".