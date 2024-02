Abodi 'Genova contribuisce a ingresso sport nella Costituzione'

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Genova negli ultimi anni sta facendo quello che sembra straordinario. Sta dando un continuato all'ingresso dello sport in Costituzione. Questo suo calendario di eventi lo dimostra, un'agenda sportiva che avrà margini di miglioramento, ma che ha già una sua stabilità e maturità". Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, durante la presentazione di Genova 2024 come Capitale europea dello sport.

"C'è una progettualità futura a prescindere da PNRR - ha spiegato - E questo vale anche per le scuole. La Liguria ad esempio è la prima regione in termini di presenza di palestre nelle scuole (60% di media contro il 40% dell'Italia, ndr). Di positivo vedo comunque che tutte le regioni si stanno muovendo. Noi nelle scuole, anche in quelle di Genova, vogliamo consacrare il diritto costituzionale, dove tutti devono fare sport al di là di condizioni economiche e sociali". "Di 108 province, Genova è ben posizionata nell'indice di sportività - ha concluso Abodi - che ci dà una fotografia chiara di quello che si sta facendo". (ANSA). .