Anche 13 ucraini e 11 russi alla City Half Marathon Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 26 FEB - Arrivano da tutto il mondo, anche da Ucraina e Russia, rappresentate, rispettivamente, con 13 e 11 atleti, i quattromila podisti, rappresentanti di 63 nazioni, che prenderanno parte alla City Half Marathon, in programma domani a Napoli. Al via anche Sofiia Yaremchuk, originaria di Leopoli, ha ottenuto la cittadinanza italiana lo scorso anno: il suo cuore è in Ucraina, la testa invece a Napoli: "Sono molto triste, tesa e preoccupata per quello che sta accadendo in Ucraina - dice - il mio Paese che al momento è in grande pericolo. Tutta la mia famiglia e tanti miei amici e il mio popolo stanno vivendo un dramma. Non posso far altro che sperare affinché questa situazione si risolva al più presto e per il meglio". Un clima carico di tensione che viene vissuta da Sofiia Yarmchuk a distanza, vivendo da anni a Roma: "Sarei dovuta andare in Ucraina il 4 marzo, per partecipare al battesimo del figlio, nato solo dieci giorni fa, di una mia cugina, ma naturalmente non sarà possibile", ha poi detto affranta. L'obiettivo agonistico con la pattuglia dei keniani, tutti accreditati di 59' sui 21 km, è quello di scendere sotto l'ora, quello auspicabile è nelle caviglie di Yeman Crippa, primatista nazionale dei 3000, 5000 e 10000 metri piani, che cercherà di abbattere il primato nazionale di 1h00'07" stabilito lo scorso anno da Eyob Faniel sulla pista dell'aeroporto di Ampugnano (Siena). Alla mezza maratona saranno i francesi i più rappresentati, con oltre cento atleti, seguiti da USA e Repubblica ceca, rappresentanze anche Sudafrica, Brasile, India, Kazakistan, Libano con un rappresentante di ogni continente. "Napoli diventa capitale europea del running grazie a questa sfida", sottolinea l'organizzatore Carlo Capalbo per il quale dal capoluogo partenopeo "parte un messaggio: quello di superare le difficoltà e guardare al futuro cercando di costruirlo nel modo migliore possibile". Alla partenza da viale Kennedy seguirà una lunga galoppata sul lungomare fino al Carmine. Poi ritorno indietro, svolta verso piazza della Borsa e risalita verso via Medina. Poi piazza Municipio, piazza del Plebiscito, Santa Lucia e ritorno. (ANSA).