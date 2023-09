Atletica: A Rovereto in scena Diaz, Dosso, Fabbri e Weir

Tanti gli azzurri in pista e in pedana al "Palio della Quercia".ROMA (ITALPRESS) - I pesisti azzurri Leonardo Fabbri e Zane Weir, il triplista Andy Diaz, reduce dal successo in Diamond League in Cina, e la sprinter Zaynab Dosso, sempre più stabile su tempi da record italiano. È tutto pronto per un "Palio della Quercia" di atletica con nomi internazionali di spicco protagonisti attesi a Rovereto nella serata di domani. Dopo il sontuoso 22,44 di domenica a Padova, miglior lancio europeo dalla caduta del Muro di Berlino, Zane Weir (Fiamme Gialle) vuole continuare a impressionare, nella sfida che di fatto presenta lo stesso cast di altissimo livello dell'Arcella, tra cui l'argento mondiale di Budapest Leonardo Fabbri (Aeronautica) e il bronzo iridato Joe Kovacs (Usa), e che aggiunge anche il giamaicano Rajindra Campbell, altro lanciatore che quest'anno ha sfondato il muro dei 22 metri.

Dopo la vincente trasferta cinese di Xiamen (17,43 sabato scorso) torna in pedana Andy Diaz (Libertas Unicusano Livorno) in un'altra tappa di avvicinamento alla finale della Diamond League di Eugene dove cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Zurigo. In Trentino il primatista italiano ritrova l'argento degli Europei di Monaco di Baviera Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle) proiettato verso un 2024 dal sapore di riscatto. Infine, se tra gli uomini Samuele Ceccarelli (Atletica Firenze Marathon) può confrontarsi con alcuni dei migliori del globo dopo il 10.23 di sabato a Pietrasanta, nei 100 metri femminili Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) può andare nuovamente alla ricerca del record italiano, eguagliato ai Mondiali di Budapest in batteria con 11.14 e sfiorato lunedì sera a Bellinzona con 11.15. Rivali principali: Natasha Morrison (Giamaica), Twanisha Terry (Stati Uniti), Briana Williams (Giamaica). Nel giro di pista occhio a Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) con il jam Rusheen McDonald e l'olandese Liemarvin Bonevacia, e ad Alice Mangione (Esercito) con la britannica Laviai Nilsen. Ostacoli bassi per Hassane Fofana (Fiamme Oro) e Giada Carmassi (Atletica Brugnera Friulintagli). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 05-Set-23 16:15 .