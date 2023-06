Atletica: Assoluti. Mei 'A Molfetta un evento cruciale'

Saranno 42 i titoli in palio allo stadio "Mario Saverio Cozzoli".BARI (ITALPRESS) - Oltre un secolo di storia per la massima rassegna tricolore di atletica. Soltanto una volta i titoli italiani erano stati assegnati in Puglia: a Bari, settantaquattro anni fa, nel lontano 1949, erano in palio quelli maschili, quando ancora la manifestazione si teneva in sedi separate per uomini e donne. Tra venerdì 28 e domenica 30 luglio sarà di nuovo la Puglia, in particolare Molfetta, in provincia di Bari, a ospitare i Campionati Italiani Assoluti, edizione numero 113. Saranno 42 i titoli in palio sulle piste e sulle pedane dello stadio "Mario Saverio Cozzoli" e nelle vie cittadine per la marcia, e per molti dei principali atleti italiani sarà un momento di verifica importante in vista della rassegna iridata in Ungheria (19-27 agosto), oltre che l'ultima occasione per ottenere gli standard di qualificazione o i punti per migliorare la posizione nel ranking.

Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, nel Palazzo della Musica a Molfetta, ha preso parte il presidente della FIDAL Stefano Mei: "In un momento straordinario per l'atletica italiana, dopo la storica vittoria agli Europei a squadre in Polonia e a poche settimane dai Mondiali di Budapest, i Campionati Italiani Assoluti di Molfetta rappresentano un evento cruciale e attesissimo dai migliori atleti azzurri". "In Puglia, ancor più che in altre regioni, si tocca con mano concretamente l'impatto che i risultati di alto livello stanno avendo sul territorio: siamo felici che le imprese degli azzurri stiano ispirando tanti ragazzi e ragazze di questa splendida regione. Non vediamo l'ora di ospitare per la prima volta la massima rassegna tricolore allo stadio Cozzoli e siamo certi che assisteremo a risultati di valore, complice anche una cornice di pubblico che ci aspettiamo numerosa e festosa", ha aggiunto Mei. "Con noi, idealmente, ci sarà anche Pietro Mennea, simbolo di questa terra e dello sport azzurro, al quale abbiamo scelto di intitolare le gare dei 200 metri maschili e femminili", ha concluso il numero uno della FIDAL. "Per me - ha detto il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli - presentare i Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, che per la prima volta si svolgeranno nella mia città e che saranno ospitati nella pista dello stadio intitolato a mio padre, rappresenta una miscela di emozioni uniche. Sapere che oggi lo stadio che porta il suo nome è meta quotidiana di tanti appassionati di atletica e soprattutto di tanti ragazzi che qui apprendono i valori dello sport, mi emoziona e mi inorgoglisce, anche perché sono quei valori che rappresentano le fondamenta dell'azione quotidiana di Sport e Salute".