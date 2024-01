Atletica: Battocletti trionfa a Bolzano, vittoria azzurra dopo 35 anni

Fra gli uomini secondo posto per Crippa alle spalle di Sabastian Sawe BOLZANO (ITALPRESS) - Festa di fine anno per Nadia Battocletti con l'esaltante vittoria nella BOclassic Alto Adige, tradizionale corsa di San Silvestro a Bolzano. L'azzurra si rende protagonista di una volata irresistibile e conquista la gara di 5 chilometri, riuscendo a battere due keniane di primo piano a livello internazionale: Nelly Chepchirchir, in estate quinta nei 1500 ai Mondiali di Budapest, e Margaret Chelimo Kipkemboi, vicecampionessa iridata di mezza maratona. Un'altra gioia per la 23enne fuoriclasse trentina delle Fiamme Azzurre, tre settimane dopo il magnifico argento agli Europei di cross di Bruxelles. È un trionfo di prestigio, che mancava da 35 anni per un'italiana: l'ultima era stata Maria Curatolo nel 1988. "Davvero molto felice - sorride Nadia Battocletti - per aver vinto qui, praticamente in casa.

Ero fiduciosa perché gli ultimi allenamenti sono andati benissimo e sentivo il tifo degli spettatori, man mano che passavano i giri. Ma quando mia mamma mi ha urlato per incitarmi, come solo lei sa fare, a 600 metri dalla fine mi sono detta che era quello il momento di partire. Per il nuovo anno si sta concretizzando l'idea di correre i 1500 alle Olimpiadi di Parigi, ma senza abbandonare i 5000 metri". La migliore delle altre italiane è Giovanna Selva (Carabinieri), quarta in 16'11". Anche al maschile un azzurro lotta a lungo per il successo nella 49esima BOclassic. È un brillante Yeman Crippa, di nuovo al secondo posto come l'anno scorso, autore di una prestazione convincente sui 10 chilometri e preceduto soltanto da Sabastian Sawe. L'asso keniano, campione del mondo in carica di mezza maratona, con 28'00" riscrive il record della gara (28'02" di Phillimon Hanneck, atleta dello Zimbabwe) stabilito nel lontano 1990. A pochi metri insegue il trentino delle Fiamme Oro che in 28'03" replica la seconda piazza della passata stagione ma con un tempo decisamente migliore rispetto al 28'17" ottenuto del 2022. Il campione d'Europa dei 10.000 tenta il forcing dopo tre degli otto giri, transita davanti a metà corsa in 14:00 e stringe i denti dopo l'azione del leader per rimanergli vicino. "Credo di essere in ottima condizione - commenta Yeman Crippa - anche se purtroppo agli Europei di cross, arrivando tredicesimo, non ho dimostrato quello che valevo. Ma qui ci sono riuscito in una bella atmosfera di festa e sono felice di chiudere in questo modo una stagione un po' complicata. Mi aspetta un 2024 con tante occasioni per far bene a cominciare dalla maratona di Siviglia, il 18 febbraio". - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). glb/com 01-Gen-24 10:40 .