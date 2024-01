Atletica: Calcaterra e Pruzzo alla EcoMaratona della Capitale

Tutto pronto per l'edizione 2024 che si terrà domenica a partire dalle ore 9 ROMA (ITALPRESS) - Tutto è pronto a Roma per ospitare, domenica, con start alle ore 9.00, l'EcoMaratona della Capitale. L'evento riprende un discorso interrotto undici anni fa. Tre edizioni della Roma Ecomaratona si svolsero, con buon successo dal 2011 al 2013 organizzata da Massimo Guidobaldi, ultra maratoneta e grande appassionato che ha firmato negli anni imprese di un certo spessore sportivo.

Oggi l'evento, nuovo di zecca, è nelle mani del Club Super Marathon Italia, un sodalizio nazionale che raccoglie oltre 1200 soci tra maratoneti ed ultramaratoneti e che, con certosina meticolosità ha inteso riportare nella Capitale un evento dal sapore speciale. Tre distanze nelle quali cimentarsi, dai 10,6 km per tutti, agli impegnativi 21,2 km, fino ai 42,4 km per i più preparati ed agonisti. Percorso affascinante che prenderà il via dallo Sport City Roma per poi dipanarsisulla ciclabile del Portillo in direzione del Campus Biomedico, poi la passerella all'interno della Fondazione Sordi, quindi passaggio nella Riserva Naturale Decima Malafede per far ritorno dal lato opposto a Sport City Roma dove è posto il traguardo. Tra i big confermati, il tre volte campione del mondo della 100 km, il romano doc Giorgio Calcaterra e l'indimenticabile bomber giallorosso Roberto Pruzzo.