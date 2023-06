Atletica: Crippa e Weir in scena a Pergine Valsugana

Per gli azzurri ultimo test prima dei Campionati Europei a squadre.ROMA (ITALPRESS) - È l'ultima verifica prima degli Europei a squadre per Yeman Crippa e per Zane Weir. Domani sera i due campioni europei saranno le stelle del Meeting di Pergine (streaming qui), che torna sulla scena a undici anni dall'ultima edizione, nel rinnovato impianto di Vigalzano (Trento) e con una nuova regia: dopo la crescita in sedici atti targata Gs Valsugana Trentino guidato dal compianto Mauro Andreatta, il percorso riprenderà con l'organizzazione della Polisportiva Oltrefersina per restituire il centro dell'Alta Valsugana all'atletica che conta.

Fari puntati sull'oro europeo dei 10.000 metri Yeman Crippa (Fiamme Oro) che la prossima settimana correrà i 5000 a Chorzow con la maglia azzurra, provando a bissare il successo di due anni fa sempre allo stadio Slaski. Intanto nel meeting di sabato sera sarà impegnato per la prima volta in stagione sui 3000 metri, in una gara che prevede due "lepri" per tenere alto il ritmo, sulla distanza di cui è primatista italiano in virtù del 7:37.90 corso a Gateshead nel 2021. Nel peso con il campione di Istanbul Zane Weir (Fiamme Gialle) ci sarà anche il vincitore del Golden Gala e dello scudetto con l'Atletica Firenze Marathon Leonardo Fabbri (Aeronautica), nell'ennesimo testa a testa tra compagni di allenamento, al quale si aggiunge anche il norvegese Marcus Thomsen e l'altro azzurro Sebastiano Bianchetti (Fiamme Oro). Tra i convocati per Chorzow sono iscritte a Pergine anche le staffettiste azzurre Anna Bongiorni (Carabinieri) e Johanelis Herrera (Aeronautica) nei 100 che rientrano nel circuito Speed King & Queen Trentino Alto Adige. Da segnalare anche la presenza di Andrea Federici (Atletica Biotekna) nei 100 maschili, opposto al cubano da 10.13 Yenns Fernandez, e di Mohad Abdikadar (Aeronautica) nei 1500.