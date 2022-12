Atletica: Europei cross. Battocletti regina Under 23

Per l'azzurra è il quarto titolo continentale consecutivo.TORINO (ITALPRESS) - Nadia Battocletti è campionessa europea per la quarta volta consecutiva nel cross, stavolta davanti al pubblico italiano, pieno di gioia e d'orgoglio al Parco La Mandria di Venaria Reale (Torino). La reginetta azzurra è imprendibile agli Europei di cross di Piemonte 2022: medaglia d'oro nella categoria Under 23 con un attacco secco, deciso, nell'ultimo dei quattro giri, un'azione che lascia sul posto la britannica Megan Keith, compagna di viaggio, in tandem, sin dal secondo giro. Bronzo ancora alla Gran Bretagna con Alexandra Millard. L'Italia, oro uscente, conquista anche la medaglia d'argento con la squadra femminile, alle spalle delle britanniche: oltre a Nadia, merito di Aurora Bado (14ma), Giovanna Selva (16ma), Anna Arnaudo (19ma), Sara Nestola (20ma) e Ludovica Cavalli (30ma). Per Battocletti è la quarta vittoria di fila dopo i trionfi da under 20 a Tilburg 2018 e Lisbona 2019 e under 23 a Dublino 2021. Le più forti sono tutte lì davanti. Nel primo giro (ognuno da circa 1430 metri) con Nadia Battocletti restano anche Arnaudo, Keith, Healy. Il primo break, la gara vera, inizia nella salita del secondo giro, sugli strappi più duri, dove si può fare selezione. Si accende così il duello tra campionesse europee: Battocletti vs Keith, ovvero le regine Under 23 e Under 20 della passata edizione, un'atleta del 2000 contro un talento del 2002. È un batti e ribatti che durerà fino al termine, con sorpassi e controsorpassi. Il sole ha ormai sciolto tutto il ghiaccio sui prati, la temperatura è tornata a superare lo zero e allora Nadia si toglie i guanti all'imbocco dell'ultimo giro: è il segnale che sta per sferrare l'attacco, che puntualmente arriva, nel tratto piano, prima dell'ultima scalata. Ormai è una passerella, è una regina che incanta Venaria Reale, ed è da sola nel suggestivo passaggio all'interno della Galleria delle Carrozze. I tifosi la osannano nel rettilineo conclusivo, lei lancia l'urlo più bello sul traguardo e poi disegna il 'quattro' con le dita, simbolo del suo dominio. Fra gli uomini Under 23 concede il bis, invece, Charles Hicks. Il britannico, che vive in Florida, si ripete dopo il titolo dello scorso anno tra gli Under 23 a Dublino, e dopo il trionfo nella finale Ncaa. La battaglia, per Hicks (23:40), è soprattutto con il compagno di squadra Zakariya Mahamed (23:48), staccato soltanto nell'ultimo giro: è comunque doppietta per l'Union Jack. Medaglia di bronzo per il francese Valentin Bresc (23:58). Discreta prova collettiva per gli azzurri che chiudono al quinto posto a squadre, e in particolare è da sottolineare la prestazione di Marco Fontana Granotto, quattordicesimo e combattivo in 24:22. A seguire Luca Alfieri 25° (24:50), Enrico Vecchi 30° (24:56), Francesco Guerra 38° (25:05), Riccardo Martellato 60° (25:54), Alain Cavagna 61° (25:54). Oro a squadre alla Gran Bretagna (11 punti), argento Francia (14), bronzo Irlanda (29). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 11-Dic-22 15:08