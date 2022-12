Atletica: Europei cross. Per azzurri argento a squadre, Crippa quarto

Vincono i norvegesi Ingebrigtsen fra gli uomini e Grovdal fra le donne.TORINO (ITALPRESS) - Jakob Ingebrigtsen fa scatenare Yeman Crippa e il resto della concorrenza nella prima parte, poi prende le redini, con la consueta autorità, a suo agio anche sui saliscendi insidiosi di La Mandria Park, ribadendo che non ce n'è per nessuno e vince ancora gli Europei di cross: sei vittorie su sei per lui. Il podio individuale sfugge di soli due secondi a Crippa: quelli che lo dividono dal bronzo, che finisce al collo del belga Isaac Kimeli. L'Italia torna invece in zona medaglie grazie alla squadra: è argento con l'ottavo posto di Yohanes Chiappinelli e il tredicesimo di Osama Zoghlami, a un solo punto dalla Francia campionessa d'Europa (24 a 25), ed è inevitabile un pizzico di rammarico per l'assenza di Iliass Aouani, a causa della positività al Covid. Il piano-gara è sostanzialmente rispettato: Yeman Crippa non aspetta nessuno, si mette in testa a tirare nel primo giro 'lungo' (da 1430 metri) mentre il norvegese Ingebrigtsen si tiene nascosto, in attesa di cominciare a mulinare. Nelle prime battute l'Italia è protagonista, ipotizza un forcing che possa scremare il gruppo: anche Yoghi Chiappinelli affianca Crippa e subito dopo si mostra in palla anche Zoghlami raggiungendo i due compagni in testa. Poi però, inesorabile, il norvegese decide di irrompere dentro Piemonte 2022: nella discesa del secondo giro comincia a prendere confidenza con le posizioni di testa. A metà gara restano in testa in otto, con Yeman e Yoghi nella banda principale, ma sempre all'inseguimento dei primissimi. Chi prova a farsi venire una buona idea è il britannico Emile Cairess, all'attacco nella salita del quarto giro, guadagnando anche qualche metro. È un fuoco di paglia, perché Ingebrigtsen è attentissimo, non lascia scappare nessuno, porta via con sé Cairess e Kimeli e poi li saluta definitivamente nella tratta finale in picchiata. l'imperatore è lui (29:33 sui 9572 metri), argento a Cairess (29:42), bronzo a Kimeli (29:45), Crippa è a un passo ma non basta, è giù dal podio individuale. Gli altri azzurri Yohanes Chiappinelli (8°, 30:03), Osama Zoghlami (13°, 30:20), Neka Crippa (22°, 30:40), Pasquale Selvarolo (46°, 31:23). A squadre, l'Italia si riprende il podio a quattro anni dal bronzo di Tilburg: Francia 24, Italia 25, Spagna 36. Nella gara senior riservata alle donne è dominio Norvegia. Esattamente come a Dublino, Karoline Bjerkeli Grovdal imita il connazionale Ingebrigtsen e agguanta un altro titolo d'Europa, il secondo consecutivo. La sua 'maledizione' (cinque podi di fila senza mai l'oro fino al 2021) ormai è soltanto un ricordo: fino all'ultima tornata la impensierisce la tedesca campionessa europea dei 5000 Konstanze Klosterhalfen (26:29), unica a resisterle fino all'ultimo attraversamento della Galleria delle Carrozze, ma anche lei deve arrendersi nella discesa finale, condotta egregiamente da Grovdal (26:25). Germania con tre atlete nelle prime quattro: Alina Reh al bronzo (27:19), Hanna Klein (27:19) per padroneggiare nella classifica a squadre (9 punti), davanti a Gran Bretagna (30) e Irlanda (50). L'Italia piazza Nicole Reina al ventunesimo posto (28:11), Gaia Colli 32ma (28:41), Federica Zanne 50ma (29:31), Cristina Molteni 60ma (30:46). Più dietro Maria Gorette Subano (32:46); ritirata Michela Moretton. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 11-Dic-22 15:45