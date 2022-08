Atletica: a Feltre brilla la stella di Yeman Crippa

L'azzurro, campione europeo dei 10.000, vince il Giro delle Mura.ROMA (ITALPRESS) - Tutti per lui, tutti a celebrare l'asso azzurro del mezzofondo. Nel Giro delle Mura Città di Feltre, l'applauso è tutto per Yeman Crippa, che domina l'edizione numero 33 del classico appuntamento di corsa su strada in provincia di Belluno. A sei giorni dal trionfo di Monaco, il campione europeo dei 10.000 metri si gode l'entusiasmo del pubblico e vince alla sua prima uscita dopo aver conquistato il titolo continentale. Quando sta per iniziare l'ultimo degli otto giri, sotto la pioggia cominciata a cadere proprio alla partenza, è il trentino delle Fiamme Oro a involarsi in progressione staccando il keniano Felix Kiptarus Korir, argento mondiale under 20 dei 3000 metri, con cui era andato in fuga poco prima di metà gara. Al traguardo chiude in 22:55 e si aggiudica per la seconda volta il "Trofeo Cassa Rurale Dolomiti" dopo i circa 8,4 chilometri del percorso veneto. "Sono contento di essere tornato qui, di aver fatto urlare gli spettatori - sorride Yeman Crippa, già vincitore a Feltre quattro anni fa - e con la medaglia d'oro è tutto ancora più bello. Martedì mi aspetta un'altra gara, i 5000 a Rovereto, dove cercherò di fare del mio meglio in uno degli ultimi impegni agonistici di quest'anno". Si prende il terzo posto Daniele Meucci (Esercito, 23:12), in fase di recupero dalla maratona degli Europei corsa a Ferragosto, poi quarto Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre, 23:18) e quinto il campione europeo di corsa in montagna Cesare Maestri (Atletica Valli Bergamasche Leffe, 23:32). - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 28-Ago-22 19:28