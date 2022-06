Atletica: Jacobs alza lo scudo e prepara i Mondiali

Il campione olimpico si allena con una speciale "barriera aerodinamica" ROMA (ITALPRESS) - Marcell Jacobs vola con lo scudo. Per finalizzare la preparazione in vista dei Mondiali di atletica leggera, che si svolgeranno a Eugene (in Oregon, negli Stati Uniti) dal 15 luglio, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 è tornato ad allenarsi con lo "scudo aerodinamico" realizzato dall'Istituto di Scienza dello Sport del Coni. Per Jcobs ripetute sui 100 metri alla Caserma dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto" di Tor di Quinto, a Roma. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 23-Giu-22 14:52