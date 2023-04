Atletica: Jacobs 'Voglio l'oro ai Mondiali'

Allenamenti a Roma con lo scudo aerodinamico per il campione olimpico.ROMA (ITALPRESS) - Giornata importante per Marcell Jacobs. Sulla pista d'atletica della Caserma dell'Arma dei Carabinieri "Salvo D'Acquisto" di Roma, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 si è sottoposto ad alcuni test utilizzando lo scudo aerodinamico realizzato dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI. L'azzurro, sotto la supervisione dei tecnici dell'Istituto e dell'allenatore Paolo Camossi, si è sottoposto a delle prove di resistenza alla velocità sui 150 metri in cui ha raggiunto anche i 10 metri al secondo. A distanza di nove mesi dai test svolti in preparazione dei Mondiali di Eugene 2022, il campione di Tokyo 2020 è tornato sulla pista di Tor di Quinto per misurarsi ancora con lo scudo sviluppato da un progetto del 1987 del professor Antonio Dal Monte, già direttore scientifico e capo del dipartimento di Fisiologia e Biomeccanica dell'Istituto di Scienza dello Sport. "Lo scudo consente di raggiungere velocità più elevate del normale, eliminando la resistenza dell'aria, e ciò si traduce in un passo più potente, ampio e rapido. Di conseguenza il sistema nervoso immagazzina nella memoria motoria queste informazioni che poi l'atleta tende a ricordare, facendo prestazioni migliori", ha precisato il CONI. "Siamo in una fase di preparazione della stagione - spiega Jacobs -. Stiamo lavorando benissimo, non vedo l'ora di gareggiare: in fondo ci alleniamo per questo. I test con lo scudo sono molto importanti. Ci permettono di raggiungere velocità alle quali normalmente non arriviamo. In questo modo corpo e muscoli si abituano a frequenze molto più alte. Sono test impegnativi ma allo stesso tempo divertenti". Guardando ai prossimi appuntamenti: "Il mio principale obiettivo stagionale è far bene ai Mondiali di Budapest, ad agosto, è l'unica medaglia che mi manca. A fine 2023 sarò soddisfatto se mi sarò laureato campione del mondo. La staffetta? Siamo un gruppo molto unito. Ci siamo allenati insieme il mese scorso e anche la prossima settimana ci ritroveremo in raduno. Ci carichiamo e ci stimoliamo a vicenda: vogliamo continuare ad ottenere grandi risultati". In chiusura Jacobs dice la sua sui Giochi Olimpici: "Se penso a Parigi2024 sento un po' di peso. Tokyo è stata l'occasione per far capire chi fossi, in Francia dovrò continuare a dimostrarlo. Ci arriverò da campione olimpico e cercherò di lasciare Parigi ancora da campione olimpico". - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). pdm/com 14-Apr-23 17:44