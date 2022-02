Atletica: Meeting Berlino. Domani torna Jacobs dopo gli ori olimpici

Atteso debutto stagionale, in Germania, per l'azzurro nei 60 metri ROMA (ITALPRESS) - Tutto pronto per il ritorno in pista di Marcell Jacobs. Anche gli avversari sono ufficiali. Il francese Jimmy Vicaut che da Jacobs ha perso il record europeo dei 100, il tedesco Kevin Kranz silurato da Marcell nella finale degli Euroindoor di Torun, l'ivoriano Arthur Cissé che ha battuto l'azzurro lo scorso anno proprio nell'esordio di Berlino nei 60. Gli organizzatori dell'Istaf Indoor di Berlino hanno ufficializzato il cast completo dei 60 metri, l'attesissimo debutto stagionale del campione olimpico dei 100 e della 4x100 a sei mesi dal paradiso di Tokyo. E con tutti i principali rivali c'è qualche precedente, diretto o indiretto, che rende ancora più interessante questa sfida. Marcell Jacobs (Fiamme Oro), con batteria alle 18.15 per accedere alla finale delle 19.35, gode del migliore accredito tra i partecipanti: il 6.47 con cui ha dominato gli Europei indoor a Torun nello scorso marzo, schiantando il record italiano, a cinque centesimi dal record europeo di Dwain Chambers (era Torino 2009, il britannico corse in 6.42 in semifinale). In batteria, in corsia quattro, trova subito Cissé (terza corsia). Un anno fa, che sportivamente parlando per Jacobs equivale a un'era geologica, alla Mercedes Benz Arena della capitale tedesca l'azzurro dovette cedergli in finale. Lo sprinter della Costa d'Avorio vinse eguagliando il personale di 6.53, superando per due centesimi il velocista di Desenzano del Garda che aprì la stagione con 6.55. Dodici mesi dopo, per Cissé è la seconda uscita stagionale, dopo il 6.62 di sabato scorso a Nantes. Per Jacobs è invece il rientro alle gare, accompagnato da quelle che definisce "sensazioni ottime" dopo un mese di raduno al caldo di Tenerife. Con il francese Vicaut (probabile incontro in finale) il faccia a faccia che torna alla mente è quello degli Europei a squadre di Bydgoszcz nel 2019, con il transalpino primo al traguardo in 10.35 davanti all'azzurro (10.39). Su ben altri crono è invece la relazione che indirettamente li collega: con il 9.80 di Tokyo (e il 9.84 di due ore prima) Jacobs ha tolto il primato continentale a Vicaut e al portoghese Francis Obikwelu che lo dividevano a 9.86. Vicaut (che a Berlino apre la stagione) è anche il più vicino al campione olimpico per quanto riguarda il primato personale dei 60, ma decisamente datato: 6.48 nel 2013 e nel 2014, mai sotto 6.62 da allora. Il filo che lega Jacobs e Kranz è invece la già evocata finale degli Euroindoor di Torun (oro Italia, argento Germania con 6.60). Per il tedesco da 6.52 di personale, Berlino è il secondo sprint dell'anno: start con 6.59 a Chemniz il 22 gennaio. Tra gli altri avversari, in un parterre senza super big mondiali, anche altri tedeschi (Deniz Almas, Aleksandar Askovic, Lucas Ansah-Peprah, Marvin Schulte e Tobias Meyhofer), il polacco Przemyslaw Slowikowski, il nigeriano Enoch Adegoke, lo sprinter del team rifugiati Dorian Keletela. Ma non solo Jacobs. C'è anche Zaynab Dosso a rappresentare la velocità azzurra a Berlino. La sprinter delle Fiamme Azzurre, appena scesa a 7.29 domenica scorsa ad Ancona (standard per i Mondiali indoor di Belgrado, sesta italiana di sempre), è volata in Germania per misurarsi nel contesto internazionale: blitz nei 60 per la campionessa olimpica del lungo Malaika Mihambo (poi attesa in pedana nella sua specialità), al via anche la britannica bronzo olimpico della 4x100 e finalista dei 100 Daryll Neita e la vice campionessa d'Europa dei 100 Gina Luckenkemper. Batterie dalle 17.20, finale alle 19.25. E poi c'è Duplantis, il campione olimpico e primatista mondiale del salto con l'asta che può riprovare il record anche a Berlino. Lo svedese, partito da 6,02 venerdì scorso a Karlsruhe con tre assalti mancati al suo record del mondo (resiste il 6,18 di Glasgow del 2020) potrebbe sferrare nuovi attacchi a 6,19 anche all'Istaf Indoor, tappa Silver del World Indoor Tour. In pedana il polacco bronzo mondiale Piotr Lisek e il quarto classificato delle Olimpiadi di Tokyo KC Lightfoot (Stati Uniti). Prevista la diretta su RaiSport + HD dalle ore 17.00 alle 20.00 di venerdì 4 febbraio. (ITALPRESS). pal/com 03-Feb-22 17:24