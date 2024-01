Atletica: Mei 'Ci meritiamo Mondiali in Italia, percorso avviato'

"Abbiamo consegnato lo studio di fattibilità al governo" ROMA (ITALPRESS) - "Ho incontrato il governo, passaggio necessario per un impegno così importante. E abbiamo presentato una pre-candidatura a World Athletics, che va formalizzata entro il 9 febbraio. Il percorso per riportare in Italia il Mondiale di atletica, dunque, è iniziato". Stefano Mei, presidente Fidal, in un'intervista al "Corriere della Sera" ribadisce la ferma volontà di provare a riportare in Italia, nel 2027, i Mondiali di atletica leggera.

"Come è nata l'idea? Parlando con Sebastian Coe, a Budapest, durante il Mondiale dello scorso agosto. Conosce il nostro momento favorevole. Abbiamo contro mezzo mondo (Pechino, Dubai, Istanbul, Nuova Delhi), dopo Tokyo 2025 vorremo tornare al centro dell'Europa". Come budget servono 120-130 milioni di euro. "Lo studio di fattibilità con i ricavi e il ritorno sul territorio è stato consegnato al governo. Io dico che il Mondiale ce lo siamo meritati sul campo: veniamo da tre stagioni alla grande, l'Olimpiade, la storica vittoria della Coppa Europa, le quattro medaglie di Budapest 2023. L'atletica non è sport elitario ma universale, se stiamo bene noi, sta bene lo sport italiano: tutti corrono, saltano, usano la forza. Sia Sport e Salute che il Coni la ritengono una bellissima occasione". Mei conferma poi di voler rimanere ancora alla guida della Federazione dopo Parigi: "La mia intenzione è preparare Los Angeles 2028 insieme al professor La Torre".