Atletica: Mondiali indoor. Settimo posto per Iapichino nel lungo

Quarto negli 800 metri Tecuceanu. La Torre "Bella spedizione, bene i giovani" ROMA (ITALPRESS) - Delusione per Larissa Iapichino ai Mondiali indoor di atletica leggera, in corso a Glasgow, in Scozia. La toscana, 21enne, doppia figlia d'arte, tesserata Atletica Firenze Marathon, ha chiuso la finale del salto in lungo femminile di questa sera al settimo posto con la misura di 6.69. Per l'azzurra primo salto 6 metri e 51, secondo nullo, terzo a 6.65. Leggeri miglioramenti nella quarta e nella quinta prova, chiuse rispettivamente in 6.

67 e 6.69. Passo indietro al sesto tentativo con 6.44. Medaglia d'oro per la statunitense Tara Davis-Woodhall, con 7.07, seguita dalla connazionale Monae' Nichols, argento col personale di 6.85, e dalla spagnola Fatima Diame, bronzo col personale di 6.68. Podio, quindi, distante 9 centimetri per Larissa Iapichino. A ruota Catalin Tecuceanu ha chiuso al quarto posto la finale degli 800 metri maschili. L'azzurro, 24enne, delle Fiamme Oro, ha terminato le fatiche di questa sera in 1:46.39. Medaglia d'oro per lo statunitense Bryce Hoppel, argento per lo svedese Andreas Kramer, bronzo per il belga Eliott Crestan. Soddisfatto il dt azzurro Antonio La Torre: "La squadra azzurra è uscita a testa alta. Nel complesso possiamo dire che questa è stata una bella spedizione. C'è un'onda nuova che può regalarci tante soddisfazioni. La nuova generazione, con i capitani assenti, ha risposto molto bene". - foto Ipa Agency - (ITALPRESS). pdm/red 03-Mar-24 22:45 .