Atletica: torna la maratona di Roma, al via con una tre giorni

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Roma ritrova la sua Maratona.Si corre domenica prossima, 19 settembre, l' 'Acea Run Rome The Marathon' (partenza alle 6:45), giunta alla 26/ma edizione, che nel marzo 2020 venne rimandata a causa del Covid-19. Le iscrizioni online per maratona e staffetta solidale Acea Run4Rome si sono chiuse martedì sera, mentre rimangono aperte online fino a domani e poi ancora, sia venerdì che sabato di persona, ci si potrà iscrivere presso l'Expo Village alla stracittadina Fun Race 5km. Saranno 7.500 i maratoneti al via sui Fori Imperiali domenica mattina, 2200 provenienti da oltre 60 nazioni del mondo. Tutti i partecipanti, italiani ed esteri, dovranno avere la Certificazione Verde, come da normative della Federazione italiana di atletica leggera. Ben 5300 gli italiani provenienti da tutte le regioni. In testa ovviamente il Lazio con poco meno di 1900 atleti, a seguire Lombardia con 600 e Puglia con quasi 450 runner. Nella speciale classifica delle città più rappresentate vi sono 1.700 persone di Roma, Milano con 209 e Napoli con 134. Sul podio degli stranieri c'è la Francia con 300 runner, l'Inghilterra con 266 e gli Stati Uniti con 202. Nei 7500 partecipanti totali vi sono 5.900 uomini e 1.600 donne, il 20% del totale. "Siamo felici di poter dare il via alla Acea Run Rome The Marathon. Dopo un anno e mezzo di stop a causa della pandemia e un enorme sforzo da parte della nostra organizzazione, posso dirmi davvero soddisfatto del riscontro sia dei runners, sia degli sponsor. - ha dichiarato Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy - Sono questi ultimi in particolare che voglio ringraziare, perché hanno creduto in noi e nel nostro nuovo progetto e ci hanno sostenuto". Si parte domani con una "tre giorni al via con l'inaugurazione dell'Expo Village allo Stadio Nando Martellini presso le Terme di Caracalla e che vivrà fino a domenica a pranzo con l'arrivo degli atleti della staffetta solidale Acea Run4Rome e con la stracittadina - questa volta in forma diffusa - con la possibilità di partecipare da ogni parte d'Italia. Ci aspettiamo un grande successo e contiamo anche su appassionati e cittadini per tifare i nostri runners lungo il magnifico percorso della città eterna" (ANSA).