Boxe: Tricolori. A Chianciano Terme in 264 sul ring, venerdì le finali

Assoluti maschili e femminili in corso, domani le semifinali ROMA (ITALPRESS) - L'edizione 2023 dei Campionati italiani Elite maschili e femminili, indetta e programmata dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzata dall'Asd Carrarese E. Bertola e dall'Asd Boxing Club Siena, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscana, con il patrocinio e il sostegno della Regione Toscana e del Comune di Chianciano Terme, è in corso al PalaSport di Chianciano Terme. Un appuntamento prestigioso e atteso a cui hanno preso parte 264 atleti, di cui 170 uomini e 94 donne, in rappresentanza di tutte le regioni d'Italia, che si stanno sfidando per conquistare il podio più alto e crescere a livello internazionale fino al sogno olimpico. Obiettivo principale della kermesse è la ricerca del talento per l'analisi del tessuto nazionale nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Una vetrina fondamentale, dunque, per i più quotati giovani pugili che, nella 101^ edizione dei Campionati Maschili e 22^ edizione dei Campionati Femminili, avranno l'opportunità di diventare Campioni d'Italia e quindi mettere al collo l'ambita medaglia oltre che vestire la maglia tricolore di categoria, sotto gli occhi dei tecnici delle nazionali azzurre. I Campionati italiani di Chianciano Terme 2023, a chiusura dell'anno pre-olimpico, fanno parte del progetto "Boxing Experience", ossia sono una tappa di avvicinamento al Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica che avrà luogo in Italia dal 4 all'11 marzo 2024 presso l'E-Work Arena di Busto Arsizio e che assegnerà ben 49 pass olimpici (21 alle donne e 28 agli uomini) in 13 categorie di Peso (7 maschili - 6 femminili), a fronte di circa 500 atleti partecipanti e provenienti da tutto il mondo. La massima competizione pugilistica italiana a livello nazionale, dopo la fase preliminare (9-13/12) e le semifinali previste domani (14/12), si concluderà venerdì 15 con lo svolgimento delle finalissime che saranno trasmesse in diretta su Dazn a partire dalle 14.00 e, in differita, a partire dalle 23, il meglio delle finali, su RaiSport. Le finali saranno presentate domani, alle 11, presso la Sala del Consiglio del Comune di Chianciano Terme con le autorità locali, gli organizzatori, il Consiglio Federale e con il campionissimo Maurizio Stecca e gli azzurri che hanno già staccato il pass per Parigi 2024 Aziz Abbes Mouhiidine e Giordana Sorrentino. - Foto ufficio stampa Federazione Pugilistica Italiana - (ITALPRESS). ari/com 13-Dic-23 11:04 .