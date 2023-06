Campagna 'stop the bleed', torna a Roma 'il gol della vita'

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Torna a Roma il 'gol della vita', iniziativa promossa dall'associazione Mida Academy e dalla Iuris-vittime del dovere della Polizia di stato, per promuovere la campagna "stop the bleed" (ferma l'emorragia). Appuntamento mercoledi' 5 luglio al policlinico Umberto I e al centro sportivo Tor di Quinto della Polizia di Stato. L'iniziativa ha quest'anno come slogan "nessuno deve morire per una emorragia non controllata" per sensibilizzare e formare gli operatori della sicurezza e i cittadini, in modo che chiunque si trovi ad assistere a un evento traumatico possa intervenire, con semplici mosse, per controllare l'emorragia e aiutare la vittima in attesa dei soccorsi.

All'Aula Magna dell'Umberto I sono attesi, tra gli altri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, la presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, il questore di Roma, Carmine Belfiore, la magnifica rettrice de La Sapienza, Antonella Polimeni, e il direttore generale dell'Umberto I, Fabrizio D'Alba. Nel pomeriggio, al centro sportivo di Tor di Quinto il torneo amichevole di calcio "salviamo una vita", tra le rappresentative dei magistrati, degli avvocati, dei medici del Policlinico Umberto I e della Polizia (ANSA). .