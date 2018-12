L'iPhone cade nella vasca: muore folgorata la giovane campionessa di pancrazio

L'iPhone in ricarica è scivolato nella vasca e Irina Rybnikova è morta folgorata. Il mondo delle arti marziali è sotto shock per la tragica scomparsa della giovanissima campionessa russa di "pancrazio" (una disciplina che mescola lotta libera e pugilato). Irina aveva 15 anni e due mesi fa aveva vinto il campionato russo (Russian Youth Pankration Championship). Aveva anche ottenuto la convocazione della nazionale.

"Sognava di diventare campionessa del mondo"

La tragedia è avvenuta nella città siberiana di Bratsk. La ragazza è morta mentre faceva il bagno quando l'iPhone, collegato a una presa elettrica è caduto nell'acqua della vasca. Il corpo senza vita è stato trovato dai genitori della campionessa. "Aveva un unico grande sogno: diventare campionessa del mondo di pancrazio", ha dichiarato alla Pravda un amico della 15enne.

Il lutto della federazione russa

Sgomento anche nella federazione sportiva russa. "Un tragico incidente ha preso la vita della nostra campionessa e amica Irina Rybnikova - recita il comunicato -. Aveva 15 anni ed era una candidata per il Master of Sports in pankration. Riposa in pace".