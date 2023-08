Mondiali atletica, oro nei 100 donne dell'americana Richardson

Roma, 21 ago. (askanews) - La statunitense Sha'Carri Richardson riporta i 100 metri negli States. Sembrava fuori dai giochi ma ha avuto un finale travolgente e ha chiuso con un fantastico 10"65, record dei campionati. Argento per la giamaicana Shericka Jackson con 10"72, bronzo per l'altra giamaicana Shelly-Ann Fraser che dopo cinque titoli, sale comunque sul podio con 10"77, miglior risultato della stagione.

Lo statunitense Grant Holloway è campione del mondo dei 110 ostacoli per la terza volta consecutiva. In finale vola in 12"96 (vento 0.0), demolendo gli avversari. Il "vecchio" giamaicano Hansle Parchment, già di bronzo ai Giochi di Londra 2012, è d'argento in 13"07 (gli 11/100 di margine eguagliano il più ampio divario tra primo e secondo nella storia della rassegna iridata). Il bronzo va a Daniel Roberts, altro Usa (13"09).Va alla Svezia la medaglia d'oro nel lancio del disco: 71.46 per lui, davanti allo slovacco Ceh e al lituano Alekna. Definito il cast delle finaliste dei 400: a guidare il gruppo, in semifinale, la dominicana Paulino (49"54) davanti all'irlandese Adeleke (49"87) e la belga Bolingo (49"96, record nazionale). Nessuna statunitense promossa.