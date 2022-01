Novak Djokovic dovrà lasciare l'Australia e non potrà partecipare agli Australian Open. E' stato cancellato il visto del numero uno del tennis mondiale perché, secondo la Guardia di frontiera, nell'interrogatorio non ha fornito prove sufficienti per validare la sua esenzione al vaccino anti-Covid. Djokovic non avrebbe esibito la documentazione attestante il diritto a un'esenzione medica legittima.

Il ricorso

Djokovic era arrivato a Melbourne ma era rimasto bloccato all'aeroporto perché il suo visto non era stato ritenuto non valido. Il numero 1 del tennis mondiale ha fatto ricorso contro la decisione delle autorità australiane di cancellare il suo visto ed espellerlo dal paese. Il giudice di Melbourne, Anthony Kelly, esaminerà in queste ore la richiesta dell'atleta serbo.

"Trattato male" dalla autorità australiane

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha accusato le autorità australiane di aver "trattato male" "Nole". In un post su Instagram, Vucic ha scritto che "tutta la Serbia è con lui", chiedendo che "le autorità prendano tutte le misure necessarie affinché cessi prima possibile il maltrattamento del miglior giocatore di tennis del mondo". Secondo alcuni media serbi, l'ambasciatore australiano in Serbia sarebbe stato convocato questo pomeriggio al ministero degli Esteri di Belgrado per fornire chiarimenti sulla vicenda. Dopo il presidente serbo Aleksandar Vucic, anche il ministro dello sport Vanja Udovicic è intervenuto a difesa di Novak Djokovic. "E' assurdo e vergognoso!. Sono scioccato per il trattamento riservato a Novak, e non posso credere che qualcuno possa trattare il tal modo il miglior tennista del mondo".